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В Баку проходит семинар по управлению человеческими ресурсами

В Баку проходит семинар по управлению человеческими ресурсами В Баку проходит семинар по управлению человеческими ресурсами на государственной службе, организованный Государственным экзаменационным центром Азербайджанской Республики (ГЭЦ), Астанинский региональный хаб в сфере государственной службы и Комиссией по м
Наука и образование
20 декабря 2022 г. 10:25
В Баку проходит семинар по управлению человеческими ресурсами

В Баку проходит семинар по управлению человеческими ресурсами на государственной службе, организованный Государственным экзаменационным центром Азербайджанской Республики (ГЭЦ), Астанинский региональный хаб в сфере государственной службы и Комиссией по международной гражданской службе ООН.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие руководящие лица госорганов Азербайджана, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Украины и Узбекистана, представители госструктур, ответственные за формирование и управление политикой человеческих ресурсов в госсекторе, ректоры Академий госуправления, депутаты, председатели НПО и ряд других должностных лиц.

На семинаре с вступительным словом выступила председатель совета директоров ГЭЦ Малейка Аббасзаде.

Семинар продлится два дня.

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Версия на английском языке Baku hosts seminar on human resource management
Версия на азербайджанском языке Bakıda “XXI əsrdə dövlət qulluğunda nailiyyət əsaslı insan resurslarının idarə edilməsi” adlı seminar keçirilir

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