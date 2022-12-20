В Баку проходит семинар по управлению человеческими ресурсами

В Баку проходит семинар по управлению человеческими ресурсами на государственной службе, организованный Государственным экзаменационным центром Азербайджанской Республики (ГЭЦ), Астанинский региональный хаб в сфере государственной службы и Комиссией по м

В Баку проходит семинар по управлению человеческими ресурсами на государственной службе, организованный Государственным экзаменационным центром Азербайджанской Республики (ГЭЦ), Астанинский региональный хаб в сфере государственной службы и Комиссией по международной гражданской службе ООН.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие руководящие лица госорганов Азербайджана, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Украины и Узбекистана, представители госструктур, ответственные за формирование и управление политикой человеческих ресурсов в госсекторе, ректоры Академий госуправления, депутаты, председатели НПО и ряд других должностных лиц.

На семинаре с вступительным словом выступила председатель совета директоров ГЭЦ Малейка Аббасзаде.

Семинар продлится два дня.