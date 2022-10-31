В Баку проходит семинар по солнцу, космической погоде и геосфере

В Баку состоялось открытие мероприятия на тему "Международная инициатива по космической погоде: Рабочий семинар ООН/Азербайджана по солнцу, космической погоде и геосфере" ("United Nations/Azerbaijan Workshop on the International Space Weather Initi

В Баку состоялось открытие мероприятия на тему "Международная инициатива по космической погоде: Рабочий семинар ООН/Азербайджана по солнцу, космической погоде и геосфере" ("United Nations/Azerbaijan Workshop on the International Space Weather Initiative: The Sun, Space Weather and Geosphere").

Как сообщает Report, в мероприятии принимают участие министр науки и образования Эмин Амруллаев, ректор Бакинского государственного университета Эльчин Бабаев, замминистра молодежи и спорта Индира Гаджиева, исследователи из 36 стран и четырех континентов мира. Большое количество ученых присоединится к семинару в режиме онлайн.

Ожидаемые результаты семинара будут включать также разработку рекомендаций по повышению точности и надежности методов сбора, обмена и доставки данных о космической погоде, а также методов моделирования и прогнозирования.

Обсуждения на мероприятии также свяжут "Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года" и его Цели устойчивого развития (SDG) с определенными для них целями.

Результаты и рекомендации будут представлены Генеральной Ассамблее ООН в докладе Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях (COPUOS).