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В Баку проходит семинар по солнцу, космической погоде и геосфере

В Баку проходит семинар по солнцу, космической погоде и геосфере В Баку состоялось открытие мероприятия на тему "Международная инициатива по космической погоде: Рабочий семинар ООН/Азербайджана по солнцу, космической погоде и геосфере" ("United Nations/Azerbaijan Workshop on the International Space Weather Initi
Наука и образование
31 октября 2022 г. 10:33
В Баку проходит семинар по солнцу, космической погоде и геосфере

В Баку состоялось открытие мероприятия на тему "Международная инициатива по космической погоде: Рабочий семинар ООН/Азербайджана по солнцу, космической погоде и геосфере" ("United Nations/Azerbaijan Workshop on the International Space Weather Initiative: The Sun, Space Weather and Geosphere").

Как сообщает Report, в мероприятии принимают участие министр науки и образования Эмин Амруллаев, ректор Бакинского государственного университета Эльчин Бабаев, замминистра молодежи и спорта Индира Гаджиева, исследователи из 36 стран и четырех континентов мира. Большое количество ученых присоединится к семинару в режиме онлайн.

Ожидаемые результаты семинара будут включать также разработку рекомендаций по повышению точности и надежности методов сбора, обмена и доставки данных о космической погоде, а также методов моделирования и прогнозирования.

Обсуждения на мероприятии также свяжут "Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года" и его Цели устойчивого развития (SDG) с определенными для них целями.

Результаты и рекомендации будут представлены Генеральной Ассамблее ООН в докладе Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях (COPUOS).

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Версия на английском языке ФотоWorkshop on the Sun, space weather and geosphere gets underway in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda kosmik tədqiqatlarla bağlı beynəlxalq seminar keçirilir

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