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В Баку проходит Республиканский форум молодых ученых

В Баку проходит Республиканский форум молодых ученых В Баку проходит Республиканский форум молодых ученых "Безопасность и вызовы на Кавказе".
Наука и образование
19 декабря 2022 г. 11:01
В Баку проходит Республиканский форум молодых ученых

В Баку проходит Республиканский форум молодых ученых "Безопасность и вызовы на Кавказе".

Как сообщает Report, мероприятие организовано Аналитическим центром STEM совместно с Институтом Кавказоведения Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) и посвящено Победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.

В открытии форума принимают участие заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана Индира Гаджиева, председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев, депутаты Милли Меджлиса, известные ученые, эксперты и политологи.

Глава центра STEM Орхан Йолчуйев в интервью журналистам отметил, что главная цель форума - выявление талантливых молодых ученых, обладающих исследовательскими навыками по актуальным проблемам региона. "Для участия в форуме мы отобрали лучших студентов, магистрантов, аспирантов. Желающим участвовать нужно было отправить нам свои тезисы заранее, среди которых мы отобрали 70 лучших работ и пригласили для участия на этот форум",- отметил он.

Депутат Милли Меджлиса Муса Гасымлы отметил важность изучения Кавказского региона. "Мы все должны знать регион, в котором живем. Нельзя сидеть спокойно дома, когда у соседа пожар…В Кавказоведении есть большие перспективы, необходимо больше делать упор на практику",- добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda Gənc Alimlərin Respublika Forumu keçirilir

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