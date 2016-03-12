В Баку проходит образовательная выставка Великобритании

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Выставка образовательных учреждений Великобритании проходит сегодня в Баку. Как сообщает Report, на выставке, организованной офисом British Council в Азербайджане, принимают участие представители 15 высокорейтинговых колледжей, школ и языковых курсов Великобритании.

Гости выставки получили возможность ознакомится с информацией о вузах Великобритании, получения образования в лучших колледжах и школах этой страны, возможностях изучения английского языка на долгосрочных курсах.

Отметим, что за последние 3 года офис British Council в Азербайджане организовал в Баку 5 подобных образовательных выставок, которые посетили более 10 тысяч студентов, их родителей, представителей бизнеса, академических работников.