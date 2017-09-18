В Баку проходит IV Съезд Совета ботанических садов стран СНГ

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ 18 сентября в Институте дендрологии Национальной академии наук Азербайджана при организации Международной ассоциации академий наук начал свою работу IV Съезд Совета ботанических садов стран СНГ.

Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью Управления по связям с общественностью и популяризации науки аппарата Президиума НАНА, на съезде принимают участие представители Главного ботанического сада имени Н.В.Цицина Российской академии наук, Центрального ботанического сада Национальной академии наук Беларуси, Главного ботанического сада Национальной академии наук Казахстана, Ботанического сада имени Э.З.Гареева Национальной академии наук Кыргызской Республики, Ботанического сада имени М.М.Гришко Национальной академии наук Украины и прочих зарубежных научных структур.

Целью мероприятия является обсуждение отчета Совета ботанических садов стран СНГ, научное изучение роли ботанических садов и дендрариев в охране растительного генофонда и сохранении биоразнообразия, а также распространения редких и исчезающих пород деревьев и кустарников.

Открыв мероприятие вступительным словом, академик-секретарь Отделения биологических и медицинских наук НАНА, академик Ахлиман Амирасланов поприветствовал гостей и подчеркнул значимость данного Съезда с точки зрения еще большего укрепления международного научного сотрудничества. Академик отметил, что в современный период важными проблемами, требующими своего всестороннего изучения и решения на мировом уровне, являются такие вопросы, как влияние климатических изменений на биоразнообразие, деградацию чувствительных экосистем, исчезновение редких пород и генетическое разнообразие. Ученый подчеркнул, что исследование и решение вышеуказанных актуальных проблем, находящихся в центре внимания человеческого общества в XXI веке, возможно лишь при сотрудничестве ученых со всего мира. Он также добавил, что решения, принятые на сегодняшнем мероприятии, будут способствовать устранению именно этих проблем.

На съезде были обсуждены итоговые работы Совета ботанических садов стран СНГ за 2016 год, заслушаны отчеты о деятельности Совета ботанических садов России, ботанических садов, дендрариев и экологических центров стран СНГ, проанализированы и обсуждены проблемы, связанные с изменением биологического разнообразия и нарушением экологического равновесия.

На мероприятии выступили председатель Совета ботанических садов стран СНГ, директор Главного ботанического сада имени Н.В.Цицина, профессор Александр Демидов, директор Института дендрологиии НАНА, член-корреспондент НАНА Тофик Мамедов и другие, которые говорили о значимости Съезда и о приоритетных сферах. Во время выступлений была подчеркнута необходимость в развитии взаимосвязей между учеными и специалистами, а также в нахождении общественного консенсуса при обсуждении важных научных проблем.

В рамках Съезда начала свою работу Международная научная конференция "Влияние климатических изменений на биоразнообразие растений".

Целью конференции является обсуждение и решение проблем, выявленных при проведении научных исследований в таких сферах, как влияние климатических изменений в биосфере на биоразнообразие растений, распространение новоинтродуцированных, аборигенных и космополитных пород в природе, определение экологических факторов, влияющих на изменение количественного соотношения в популяции видов, и их охрана.

Конференция продолжит свою работу до 21 сентября.