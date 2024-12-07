В Баку прошел интеллектуальный конкурс памяти великого лидера Гейдара Алиева, определены победители

В Баку завершился интеллектуальный конкурс - зимний сезон викторины "Yüksəliş" ("Восхождение"), посвященный светлой памяти великого лидера Гейдара Алиева.
Как сообщает Report, названы победители конкурса, в котором соревновались 252 участника из 43 команд.
Первое место заняла команда White Walkers, второе - NeveRest, а третье - Se7en.
В Баку проходит интеллектуальный конкурс - зимний сезон викторины "Yüksəliş" ("Восхождение"), посвященный светлой памяти великого лидера Гейдара Алиева.
Как сообщает Report, конкурс проводился среди победителей, финалистов и полуфиналистов конкурса "Yüksəliş".
Всего в 43 командах соревнуются 252 участника.
Отметим, что конкурс "Yüksəliş" уже в четвертый раз проводит интеллектуальное соревнование между победителями, финалистами и полуфиналистами.
ФОТО: Самира Гасанова