В Баку прошел интеллектуальный конкурс памяти великого лидера Гейдара Алиева, определены победители

В Баку проходит интеллектуальный конкурс - зимний сезон викторины "Yüksəliş" ("Восхождение"), посвященный светлой памяти великого лидера Гейдара Алиева.

В Баку завершился интеллектуальный конкурс - зимний сезон викторины "Yüksəliş" ("Восхождение"), посвященный светлой памяти великого лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, названы победители конкурса, в котором соревновались 252 участника из 43 команд.

Первое место заняла команда White Walkers, второе - NeveRest, а третье - Se7en.

16:54

В Баку проходит интеллектуальный конкурс - зимний сезон викторины "Yüksəliş" ("Восхождение"), посвященный светлой памяти великого лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, конкурс проводился среди победителей, финалистов и полуфиналистов конкурса "Yüksəliş".

Всего в 43 командах соревнуются 252 участника.

Отметим, что конкурс "Yüksəliş" уже в четвертый раз проводит интеллектуальное соревнование между победителями, финалистами и полуфиналистами.

ФОТО: Самира Гасанова