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В Баку прошел интеллектуальный конкурс памяти великого лидера Гейдара Алиева, определены победители

В Баку прошел интеллектуальный конкурс памяти великого лидера Гейдара Алиева, определены победители В Баку проходит интеллектуальный конкурс - зимний сезон викторины "Yüksəliş" ("Восхождение"), посвященный светлой памяти великого лидера Гейдара Алиева.
Наука и образование
7 декабря 2024 г. 17:52
В Баку прошел интеллектуальный конкурс памяти великого лидера Гейдара Алиева, определены победители

В Баку завершился интеллектуальный конкурс - зимний сезон викторины "Yüksəliş" ("Восхождение"), посвященный светлой памяти великого лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, названы победители конкурса, в котором соревновались 252 участника из 43 команд.

Первое место заняла команда White Walkers, второе - NeveRest, а третье - Se7en.

16:54

В Баку проходит интеллектуальный конкурс - зимний сезон викторины "Yüksəliş" ("Восхождение"), посвященный светлой памяти великого лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, конкурс проводился среди победителей, финалистов и полуфиналистов конкурса "Yüksəliş".

Всего в 43 командах соревнуются 252 участника.

Отметим, что конкурс "Yüksəliş" уже в четвертый раз проводит интеллектуальное соревнование между победителями, финалистами и полуфиналистами.

ФОТО: Самира Гасанова

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Ulu Öndərin xatirəsinə həsr olunmuş intellektual yarış keçirilib, qaliblər açıqlanıb - YENİLƏNİB

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