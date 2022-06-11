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В Баку проходит II Форум молодых учителей

В Баку проходит II Форум молодых учителей В Баку проходит II Форум молодых учителей.
Наука и образование
11 июня 2022 г. 10:21
В Баку проходит II Форум молодых учителей

В Баку проходит II Форум молодых учителей.

Как сообщает Report, организатором мероприятия является Ассоциация молодых учителей Азербайджана.

В форуме принимают участие 300 педагогов в возрасте до 35 лет из разных регионов.

Цель мероприятия - повышение квалификации педагогов.

В форуме принимают участие министр образования Эмин Амруллаев, заместитель министра молодежи и спорта Индира Гаджиева, ректор Азербайджанского государственного педагогического университета Джафар Джафаров, исполнительный директор Фонда молодежи Фарид Джафаров, исполнительный директор Агентства государственной поддержки НПО Айгюн Алиева, председатель Ассоциации молодых учителей Руфат Асадзаде.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Gənc Müəllimlərin II Forumu keçirilir

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