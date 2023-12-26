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В Баку проходит форум "Возможности международного образования в Азербайджане"

В Баку проходит форум "Возможности международного образования в Азербайджане" В Баку при организации Министерства науки и образования проводится форум "Возможности международного образования в Азербайджане".
Наука и образование
26 декабря 2023 г. 11:41
В Баку проходит форум Возможности международного образования в Азербайджане

В Баку при организации Министерства науки и образования проводится форум "Возможности международного образования в Азербайджане".

Как сообщает Report, директор Государственного агентства по науке и высшему образованию Улькер Саттарова выступила на мероприятии со вступительной речью.

Саттарова сообщила, что сегодня в Азербайджане обучаются 9900 иностранных студентов.

По ее словам, в мероприятии принимают участие 120 ведущих специалистов: "Кроме того, в работе форума принимают участие иностранные студенты, обучающиеся в 18 высших учебных заведениях страны. Главными темами являются электронизация приема иностранных студентов и проблемы, с которыми они сталкиваются".

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda Beynəlxalq Təhsil İmkanları Forumu keçirilir - YENİLƏNİB
Версия на английском языке ФотоForum on opportunities for international education in Azerbaijan gets underway in Baku

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