В Баку проходит Форум развития образования

В Баку стартовал Форум развития образования, посвященный 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

В Баку стартовал Форум развития образования, посвященный 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, мероприятие организовано Министерством науки и образования совместно с Фондом развития образования.

В церемонии открытия приняли участие министр науки и образования Эмин Амруллаев, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, ректор турецкого университета TED Ихсан Сабунчуоглу, заместитель министра экономики Эльнур Алиев и другие официальные лица.

В рамках форума будут организованы панельные обсуждения на темы "Создание инновационной экосистемы", "Университетско-промышленное партнерство", "Образование будущего".

На форуме, который проводится под девизом "От образования к прогрессу", в частности, будут обсуждены вопросы планирования совместных проектов с участниками мероприятия, создания инновационной экосистемы, государственно-частное партнерство и пр. Кроме того, местные и международные эксперты ответят на интересующие участников вопросы.