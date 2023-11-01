О нас

В Баку проходит Форум развития образования

В Баку проходит Форум развития образования В Баку стартовал Форум развития образования, посвященный 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.
Наука и образование
1 ноября 2023 г. 11:16
В Баку проходит Форум развития образования

В Баку стартовал Форум развития образования, посвященный 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, мероприятие организовано Министерством науки и образования совместно с Фондом развития образования.

В церемонии открытия приняли участие министр науки и образования Эмин Амруллаев, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, ректор турецкого университета TED Ихсан Сабунчуоглу, заместитель министра экономики Эльнур Алиев и другие официальные лица.

В рамках форума будут организованы панельные обсуждения на темы "Создание инновационной экосистемы", "Университетско-промышленное партнерство", "Образование будущего".

На форуме, который проводится под девизом "От образования к прогрессу", в частности, будут обсуждены вопросы планирования совместных проектов с участниками мероприятия, создания инновационной экосистемы, государственно-частное партнерство и пр. Кроме того, местные и международные эксперты ответят на интересующие участников вопросы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Təhsilin İnkişafı Forumu keçirilir

Самое читаемое

На дороге Баку-Губа произошло ДТП, есть пострадавшие
На дороге Баку-Губа произошло ДТП, есть пострадавшие
25 октября 2023 г. 16:11
Большой шлем: Сегодня еще четыре азербайджанских дзюдоиста вступят в борьбу
Большой шлем: Сегодня еще четыре азербайджанских дзюдоиста вступят в борьбу
26 октября 2023 г. 09:44
Сняты возрастные ограничения для поездок в Карабах
ФотоСняты возрастные ограничения для поездок в Карабах
26 октября 2023 г. 17:37
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,6
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,6
27 октября 2023 г. 03:14
Председатель правления Государственного морского и портового агентства освобожден от должности
Председатель правления Государственного морского и портового агентства освобожден от должности
27 октября 2023 г. 18:12
Рэнкинг банков Азербайджана по сумме обязательств перед Центральным банком (01.10.2023)
Рэнкинг банков Азербайджана по сумме обязательств перед Центральным банком (01.10.2023)
28 октября 2023 г. 12:56
В США детали к атомным подлодкам начали изготавливать на 3D-принтерах
В США детали к атомным подлодкам начали изготавливать на 3D-принтерах
29 октября 2023 г. 06:52
Захид Орудж: Азербайджан занимает лидирующие места в глобальном рейтинге этнонациональной и религиозной толерантности
Захид Орудж: Азербайджан занимает лидирующие места в глобальном рейтинге этнонациональной и религиозной толерантности
30 октября 2023 г. 12:14
В Кении при взрыве бомбы погибли два офицера полиции
В Кении при взрыве бомбы погибли два офицера полиции
30 октября 2023 г. 18:15
Глава Минфина Армении: Госдолг страны растет из-за дефицита бюджета
Глава Минфина Армении: Госдолг страны растет из-за дефицита бюджета
31 октября 2023 г. 14:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi