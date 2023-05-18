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В Баку проходит форум ”Обеспечение и повышение качества в высшем образовании"

В Баку проходит форум ”Обеспечение и повышение качества в высшем образовании" Под эгидой Агентства по обеспечению качества в образовании (АОКО) стартовал международный форум “Обеспечение и повышение качества в высшем образовании”.
Наука и образование
18 мая 2023 г. 10:36
В Баку проходит форум ”Обеспечение и повышение качества в высшем образовании

Под эгидой Агентства по обеспечению качества в образовании (АОКО) стартовал международный форум “Обеспечение и повышение качества в высшем образовании”.

Как сообщает Report, целью форума является обсуждение вопросов внутреннего и внешнего обеспечения качества, обеспечения качества преподавания и обучения, развития исследовательского потенциала в высших учебных заведениях.

В первый день двухдневного форума состоятся панельные дискуссии с участием руководителей ведущих международных и национальных организаций Европы и мира в области обеспечения качества (EQAR, CEENQA, INQAAHE, NVAO), а во второй день - семинары международных экспертов для представителей высших учебных заведений.

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Версия на английском языке ФотоForum on quality assurance in higher education underway in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda “Ali Təhsildə Keyfiyyət Təminatı və Keyfiyyətin Gücləndirilməsi” forumu keçirilir

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