В Баку проходит форум ”Обеспечение и повышение качества в высшем образовании"

Под эгидой Агентства по обеспечению качества в образовании (АОКО) стартовал международный форум “Обеспечение и повышение качества в высшем образовании”.

Под эгидой Агентства по обеспечению качества в образовании (АОКО) стартовал международный форум “Обеспечение и повышение качества в высшем образовании”.

Как сообщает Report, целью форума является обсуждение вопросов внутреннего и внешнего обеспечения качества, обеспечения качества преподавания и обучения, развития исследовательского потенциала в высших учебных заведениях.

В первый день двухдневного форума состоятся панельные дискуссии с участием руководителей ведущих международных и национальных организаций Европы и мира в области обеспечения качества (EQAR, CEENQA, INQAAHE, NVAO), а во второй день - семинары международных экспертов для представителей высших учебных заведений.