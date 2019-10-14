Проходит церемония прощания с Васимом Мамедалиевым

В Баку проходит церемония прощания с Васимом Мамедалиевым

14 октября, 2019 13:19

https://report.az/storage/news/9a2b6a333bc3ceab29e4ef8d145d847a/61ab619c-d2a9-41ee-a4ae-70c79aada145_292.jpg В Бакинском государственном университете (БГУ) проходит церемония прощания с академиком Васимом Мамедалиевым. Как сообщает Report, траурный венок на церемонию прощания прислали президент Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева. Церемония прощания продлится до 15:00. Похороны состоятся во II Аллее почетного захоронения. Отметим, что завкафедрой арабской филологии факультета востоковедения БГУ, академик Васим Мамедалиев скончался вечером 13 октября в возрасте 77 лет.

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