Проходит церемония прощания с Васимом Мамедалиевым

В Бакинском государственном университете (БГУ) проходит церемония прощания с академиком Васимом Мамедалиевым.
Как сообщает Report, траурный венок на церемонию прощания прислали президент Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева.
Церемония прощания продлится до 15:00. Похороны состоятся во II Аллее почетного захоронения.
Отметим, что завкафедрой арабской филологии факультета востоковедения БГУ, академик Васим Мамедалиев скончался вечером 13 октября в возрасте 77 лет.
Şəfiqə NazimqızıАвтор новости