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Проходит церемония прощания с Васимом Мамедалиевым

В Баку проходит церемония прощания с Васимом Мамедалиевым

В Бакинском государственном университете (БГУ) проходит церемония прощания с академиком Васимом Мамедалиевым.

Как сообщает Report, траурный венок на церемонию прощания прислали президент Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева

Церемония прощания продлится до 15:00. Похороны состоятся во II Аллее почетного захоронения.  

Отметим, что завкафедрой арабской филологии факультета востоковедения БГУ, академик Васим Мамедалиев скончался вечером 13 октября в возрасте 77 лет. 

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