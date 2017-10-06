В Баку проходит 11-я Азербайджанская международная выставка "Образование"

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Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ При официальной поддержке министерства образования Азербайджана состоялось открытие 11-й Международной выставки "Образование" (Education 2017).

Как сообщает Report, в церемонии открытия приняли участие министр образования Микаил Джаббаров, руководители высших и средних специальных учебных заведений и представители различных структур, представляющих образовательные услуги.

Поприветствовав участников, министр образования Микаил Джаббаров сказал, что на этой выставке, организованной под девизом "Человеческий капитал - наше богатство", представлены осуществляемые в последние годы министерством образования новые проекты и существующие возможности образования.

Затем победители республиканских и международных соревнований, лауреаты представили свои способности и были исполнены национальные танцы.

Затем был проведен осмотр стендов.

Отметим, что в этом году выставка "Образование" отличается своей обширной деловой программой.

В этом году свои университеты, школы, колледжи, образовательные центры и курсы представят такие страны, как Азербайджан, Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Италия, Латвия, Литва, Республика Беларусь, Румыния, Словакия, Сингапур и многие другие. Участие в выставке принимают также 14 местных вузов.

В целом в рамках выставки, которая продлится до 8 октября, посетители смогут ознакомиться с программами бакалавриата, магистратуры, курсами иностранных языков, стажировками и тренингами.