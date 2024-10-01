В Баку прогремел взрыв при осмотре котельной школы

Пострадавший во время взрыва в котельной школы №42 27-летний мужчина получил необходимую медицинскую помощь и был выписан домой на амбулаторное лечение.

Пострадавший во время взрыва в котельной школы №42 27-летний мужчина получил необходимую медицинскую помощь и был выписан домой на амбулаторное лечение.

Как сообщили из TƏBİB в ответ на запрос Report, в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи в 10:30 поступил сигнал о происшествии на улице Мирасадуллы Миргасимова в Насиминском районе столицы.

Выехавшая на место происшествия бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавшего во время взрыва мужчину в Республиканский ожоговый центр, где у него были диагностированы ожоги 1-й степени обеих рук и спины. "Ему была оказана необходимая медицинская помощь, он выписан домой на амбулаторное лечение", - отметили в TƏBİB.

12:19

Сегодня в средней школе №42 города Баку в ходе проверки подготовки к предстоящему отопительному сезону в котельной учебного заведения прогремел небольшой взрыв.

Как сообщили Report в школе, инцидент произошел, когда сотрудники подрядной организации проводили предварительный осмотр котельной.

В учебном заведении отметили, что своевременно проинформировали о случившемся профильные госструктуры.

"Прибывшие на место специалисты провели тщательный осмотр котельной и приняли необходимые меры безопасности. Серьезных повреждений котельной не обнаружено. В настоящее время занятия в школе проходят в штатном режиме", - добавили в школе.