В Баку продолжается вакцинация от COVID-19 работников сферы образования

Продолжается процесс вакцинации педагогических и технических кадров, работающих в общеобразовательных учреждениях города Баку

Продолжается процесс вакцинации педагогических и технических кадров, работающих в общеобразовательных учреждениях города Баку.

Как сообщает Report, процесс вакцинации осуществляется в 10 центрах, созданных в общеобразовательных школах столицы. В центрах создана возможность для вакцинации около 120 учителей с 09:00 до 15:00 ежедневно. Первоначально к вакцинации планируется привлечь около 20 000 педагогических и технических работников в возрасте от 50 лет и старше.

Следует отметить, что в соответствии со "Стратегией вакцинации против заболевания COVID-19 в Азербайджанской Республике на 2021-2022 годы" 3 марта начался процесс вакцинации педагогического и технического персонала общеобразовательных учреждений. Это необходимо для того, чтобы продолжить поддерживать нормальную среду обучения в условиях пандемии.

Эмилия Аббасова