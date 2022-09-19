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В Баку продлена регистрация в подготовительные группы и первый класс школы

В Баку продлена регистрация в подготовительные группы и первый класс школы Процесс электронной регистрации детей в подготовительные группы и первый класс школы на 2022-2023 учебный год для тех, кто по уважительной причине не смог пройти электронную регистрацию в общеобразовательные школы, подведомственные управлению образования
Наука и образование
19 сентября 2022 г. 14:08
В Баку продлена регистрация в подготовительные группы и первый класс школы

Процесс электронной регистрации детей в подготовительные группы и первый класс школы на 2022-2023 учебный год для тех, кто по уважительной причине не смог пройти электронную регистрацию в общеобразовательные школы, подведомственные управлению образования города Баку, продлен до 1 октября.

Об этом Report сообщили в администрации.

Электронная регистрация детей на данном этапе осуществляется родителем (законным представителем) с указанием уважительной причины (чрезвычайная ситуация, лечение ребенка или родителей, выезд родителей в служебную командировку), путем обращения через раздел “Контакты” (на основании электронного заявления).

Родители должны предоставить соответствующие документы в школу после того, как ребенок будет зарегистрирован в электронном виде.

Отметим, что процесс зачисления детей в подготовительные группы и первый класс в общеобразовательные школы столицы осуществляется через электронный портал https://mektebeqebul.edu.az/.

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