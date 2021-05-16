В Баку продезинфицированы все школы

В подведомственных Управлению образования города Баку общеобразовательных учебных заведениях в рамках подготовки к переходу на очное обучение была проведена дезинфекция.

В подведомственных Управлению образования города Баку общеобразовательных учебных заведениях в рамках подготовки к переходу на очное обучение была проведена дезинфекция.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Управлении.

По информации, учебные заведения также снабжены противовирусными средствами защиты, дезинфицирующими средствами и термометрами, во дворах школ сделаны отметки для соблюдения дистанции, установлены информационные доски, парты в классных комнатах расставлены в соответствии с требованиями соответствующих правил.

Рекомендовано строго соблюдать правила личной гигиены ради здоровья преподавателей и учащихся.