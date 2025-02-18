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В Баку проанализировали занятость выпускников БГУ

В Баку проанализировали занятость выпускников БГУ Выпускники экономических и аграрных специальностей Бакинского государственного университета (БГУ) имеют самые высокие показатели занятости.
Наука и образование
18 февраля 2025 г. 11:49
В Баку проанализировали занятость выпускников БГУ

Выпускники экономических и аграрных специальностей Бакинского государственного университета (БГУ) имеют самые высокие показатели занятости.

Как сообщили Report в университете, это подтверждается результатами исследования, проведенного совместно с Национальной обсерваторией по вопросам рынка труда и социальной защиты.

В нем использованы данные 47 199 студентов, 23 978 выпускников и 12 500 работающих специалистов.

Среди наиболее востребованных профессий оказались геология, гидрометеорология и менеджмент. Также изучены тренды по числу студентов, уровень занятости по филиалам и средние зарплаты.

Ректор БГУ Эльчин Бабаев подчеркнул, что результаты анализа помогут усилить интеграцию выпускников в рынок труда. Он отметил, что в будущем университет внедрит дополнительные программы для упрощения адаптации студентов к профессиональной деятельности.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBDU məzunlarının məşğulluq vəziyyəti təhlil edilib, göstəricisi ən yuxarı ixtisaslar açıqlanıb

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