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    ​В Баку приступили к определению профессиональных стандартов педагогов

    Завтра 500 педагогов азербайджанского языка и столько же учителей математики примут участие в анонимной оценке

    Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ При поддержке министерства образования Научный центр "Инкишаф" осуществляет проект "Подготовка профессиональных стандартов для педагогов".

    Как сообщили Report в Управлении образования по городу Баку, в рамках пилотного проекта устанавливаются профессиональные стандарты педагогов.

    По информации, изучаются как находящиеся в процессе подготовки стандарты, так и мнение профессионалов.

    В то же время, для определения объективности подготовленных профессиональных стандартов со стороны педагогов предусматривается анонимная оценка. 

    С этой целью 20 ноября 500 педагогов по азербайджанскому языку азербайджанского сектора общеобразовательных школ и столько же учителей математики, собравшись в двух центрах (полные средние школы №18 и 220), примут участие в анонимной оценке и определении профессиональных стандартов: "Данные стандарты послужат выявлению перспективных путей для создания и реализации "Системы повышения профессионального уровня педагогов в Азербайджане" и дадут толчок развитию азербайджанских учителей.

    В то же время, подготовка профессиональных стандартов педагогов сыграет важную роль в достижении соответствия азербайджанских педагогов современным требованиям.

    Подготовка данных стандартов также создаст почву для профессионального имиджа педагогов и усвоения мирового опыта".

    Отметим, что за время исполнения проекта предусматривается наблюдение за уроками и проведение обсуждений. 

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