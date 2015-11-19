​В Баку приступили к определению профессиональных стандартов педагогов

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ При поддержке министерства образования Научный центр "Инкишаф" осуществляет проект "Подготовка профессиональных стандартов для педагогов".

Как сообщили Report в Управлении образования по городу Баку, в рамках пилотного проекта устанавливаются профессиональные стандарты педагогов.

По информации, изучаются как находящиеся в процессе подготовки стандарты, так и мнение профессионалов.

В то же время, для определения объективности подготовленных профессиональных стандартов со стороны педагогов предусматривается анонимная оценка.

С этой целью 20 ноября 500 педагогов по азербайджанскому языку азербайджанского сектора общеобразовательных школ и столько же учителей математики, собравшись в двух центрах (полные средние школы №18 и 220), примут участие в анонимной оценке и определении профессиональных стандартов: "Данные стандарты послужат выявлению перспективных путей для создания и реализации "Системы повышения профессионального уровня педагогов в Азербайджане" и дадут толчок развитию азербайджанских учителей.

В то же время, подготовка профессиональных стандартов педагогов сыграет важную роль в достижении соответствия азербайджанских педагогов современным требованиям.

Подготовка данных стандартов также создаст почву для профессионального имиджа педагогов и усвоения мирового опыта".

Отметим, что за время исполнения проекта предусматривается наблюдение за уроками и проведение обсуждений.