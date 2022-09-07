В Баку приостановлена деятельность восьми детских садов

В Баку за последний месяц 5 122 ребенка были приняты в детский сад посредством электронной системы.

В Баку за последний месяц 5 122 ребенка были приняты в детский сад посредством электронной системы.

Как сообщает Report, об этом заведующая Управлением образования города Баку Мехрибан Велиева сказала на сентябрьской конференции работников образования.

Она отметила, что в этом году 41 087 детей были привлечены к учебно-воспитательному процессу в столичных детских садах: "Их воспитанием занимаются 4 299 учителей".

М.Велиева отметила, что в ведомство управления перешло 348 детских садов: "Из них деятельность восьми была приостановлена. В целом среди садов 264 – ясли. 4 детских сада были капитально отремонтированы, в 18 садах завершен текущий ремонт".