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В Баку подвели итоги трехлетней британской образовательной программы

В Баку подвели итоги трехлетней британской образовательной программы В Азербайджане завершена трехлетняя образовательная программа по открытию британских учебных центров Learning Hubs
Наука и образование
5 марта 2022 г. 16:47
В Баку подвели итоги трехлетней британской образовательной программы

В Азербайджане завершена трехлетняя образовательная программа по открытию британских учебных центров Learning Hubs.

Как передает Report, сегодня в Баку состоялась церемония завершения программы, в которой приняли участие посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп, директор British Council в Азербайджане Фрэнсис Гарденер-Трехо, а также представители министерства образования Азербайджана.

Образовательный проект Learning Hubs был реализован в непростые времена как для детей, так и для учителей, сначала из-за пандемии COVID-19, а затем из-за второй карабахской войны в 2020 году, заявил посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп на церемонии.

Он также подчеркнул стойкость и самоотверженность преподавателей учебных центров в эти сложные времена.

“Я имел честь посетить учебные центры по всему Азербайджану – от Загаталы до Лянкярана, от Барды до Масазыра, и я был впечатлен отличным уровнем преподавания и энтузиазмом детей при освоении новых навыков", - сказал посол, в том числе выразив благодарность министерству образования и местным сообществам за всестороннюю поддержку этой инициативы.

"Достижениями программы Learning Hubs мы обязаны сотрудничеству многих преданных партнеров и специалистов-практиков в области образования за последние три года. В общей сложности мы работали с более чем 8000 школьников, чтобы развить у них навыки владения английским языком, ведения дискуссий и критического мышления", - сказал директор British Council в Азербайджане Фрэнсис Гарденер-Трехо.

В ходе мероприятия также состоялась церемония вручения сертификатов школам в связи с успешным завершением программы.

British Council разработал программу Learning Hubs при финансовой поддержке правительства Великобритании.

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