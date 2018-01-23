В Баку подписан трехсторонний меморандум в области ядерной физики

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском государственном университете прошла церемония подписания Меморандума о взаимопонимании по научно-технологическому сотрудничеству между вузом, министерством транспорта, связи и высоких технологий страны и Исследовательским центром антипротонов и ионов (GMBHFAIR) - международной организацией Германии по ядерной физике.

Как сообщает Report cо ссылкой на отдел по связям с общественностью БГУ, ректор, академик Абель Магеррамов приветствовал гостей и рассказал им о подготовке в вузе кадров в области ядерной физики и ядерных технологий.

Министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде, подчеркнув важность сотрудничества и подписываемого документа, указал на значимость участия в научно-технических программах и стажировках.

Директор по научному управлению Исследовательского центра антипротонов и ионов, профессор Паоло Гиубеллино рассказал о развитии сотрудничества с ядерными исследовательскими центрами Германии и университетами, действующими в этой области.

На встрече подчеркнута важность сотрудничества в области науки и технологий в целях повышения конкурентоспособности, развития социальных и экономических систем и улучшения социально-экономических стандартов жизни, подчеркнута необходимость дальнейшего укрепления связей между научными сообществами Азербайджана и Германии, поощрения новых форм интеграции между исследовательскими центрами.

Затем ректор, академик Абель Магеррамов, министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде и директор по научному управлению Исследовательского центра антипротонов и ионов, профессор Паоло Гиубеллино подписали трехсторонний Меморандум о взаимопонимании.

Документ отражает такие вопросы, как укрепление научного сотрудничества, технологические инновации, достижение научно-технологических результатов для обеспечения социально-экономического развития, организация специализированных семинаров, симпозиумов и других научных встреч, совместные исследовательские проекты, мероприятия обмена, обмен профессорско-преподавательским составом и исследователями.