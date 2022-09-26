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В Баку отметили Европейский день языков

В Баку отметили Европейский день языков В Азербайджанском университете языков состоялось мероприятие, приуроченное к Европейскому дню языков.
Наука и образование
26 сентября 2022 г. 16:13
В Баку отметили Европейский день языков

В Азербайджанском университете языков состоялось мероприятие, приуроченное к Европейскому дню языков.

Как передает Report, в нем приняли участие ректор университета Камал Абдулла, глава представительства Европейского союза в Азербайджане Петер Михалко и ряд послов стран-членов ЕС.

"Отрадно, что этот день мы отмечаем и в Азербайджане, так как наша страна исторически является мостом между Востоком и Западом. Азербайджан - страна с мультикультуральными ценностями, об этом неоднократно отмечал президент Азербайджана Ильхам Алиев",- заявил ректор вуза К. Абдулла.

Глава представительства ЕС в Азербайджане Петер Михалко в свою очередь отметил, что изучение новых иностранных языков помогает лучше узнать культуру стран, в которых на них говорят.

"Несмотря на то, что в ЕС обычно говорят на нескольких языках, все равно его жители пытаются учить и познавать новые. Несомненно через языки и литературу мы узнаем о культуре других стран, а также строим общение. Неважно, на каком языке говоришь, самое главное - это посыл гуманизма и мира, на что и нацелена эта дата", - отметил Михалко.

Европейский день языков отмечается ежегодно 26 сентября с целью поддержания языкового разнообразия, двуязычия каждого европейца, развития преподавания различных языков в мире и их изучения. Он был провозглашен Советом Европы при поддержке Европейского союза (ЕС) во время Европейского года языков в 2001 году.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Avropa Dillər Günü qeyd olunub
Версия на английском языке ФотоBaku celebrates European Day of Languages

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