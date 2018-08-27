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    В Баку открылись школьные ярмарки

    © Report/ Elshan Baba

    Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Открылись ярмарки для оптовой и розничной торговли школьными и офисными принадлежностями, которые ежегодно организуются Исполнительной властью города Баку.

    Как сообщили Report в департаменте торговли и услуг ИВ города Баку, ярмарочные палатки устанавливаются преимущественно около станций метро.

    Сообщается, что около отдельного выхода со станции метро Нарман Нариманов «Бакинского метрополитена» установлено 5 ярмарочных палаток. На территории около 10 районов столицы, а также на территории станций метро «28 мая», «Месар Аджеми», «Иншаатчылар» также функционируют ярмарочные палатки.

    В палатках представлены все необходимые для школьников принадлежности.

    Отметим, что ярмарки будут длиться до 25 сентября. 

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