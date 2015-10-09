В Баку открылась международная выставка

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском экспо-центре прошла церемония официального открытия IX Азербайджанской международной выставки образования. Как сообщает Report, на открытии выставки выступил заместитель министра образования Джейхун Байрамов, который сообщил, что на выставке участвуют 124 специалиста из 16 стран мира.

По его словам, единственная в Азербайджане выставка образования организуется при поддержке и активном участии министерства образования: "Традиционно выставка образования проводится одновременно с карьерной выставкой. По своим масштабам считается самым крупным мероприятием в сфере образования".

В этом году на выставке будут участвовать более 130 специалистов из Азербайджана, России, Латвии, Нидерландов, Объединенных Арабских Эмиратов, Польши, США, Турции, Казахстана, Швейцарии, Венгрии и других стран, которые ознакомят посетителей выставки с программами образования.

На выставке на национальных стендах Латвии, Литвы, Польши, Турции и США азербайджанским студентам будет представлена информация о возможностях учебы за границей.

В целом, в рамках выставки посетителям будут представлены программы по программам бакалавра, магистратуры, аспирантуры, а также второго высшего образования, в том числе программы по курсам делового иностранного языка, практики и тренингов.

Выставка продолжится до 11 октября.