​В Баку открылась фотовыставка «Открытый космос»

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ В Российском информационно-ку льтурном центре Баку открылась фотовыставка «Открытый космос», посвященная 50-летию первого выхода человека в открытое космическое пространство. Как сообщает Report, в экспозицию, подготовленную Россотрудничеств ом и Мемориальным музеем космонавтики города Москвы , вошли фотографии, сделанные во время подготовки экипажа к полету, на стартовой площадке космодрома, в космическом корабле. Уникальными являются снимки А. Леонова, сделанные им в открытом космическом пространстве. Здесь же расположены фотодокументы о торжественной встрече на Земле космонавтов.

18 марта 1965 года во время полёта советского космического корабля «Восход-2», космонавт Алексей Леонов впервые в истории человечества вышел из корабля в открытый космос. Кораблём в это время управлял командир экипажа, космонавт Павел Беляев. Продолжительност ь первого выхода составила 12 минут 9 секунд.