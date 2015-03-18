 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В Баку открылась фотовыставка «Открытый космос»

    Выставка посвящена 50-летию первого выхода человека в открытый космос

    Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ В Российском информационно-культурном центре Баку открылась фотовыставка «Открытый космос», посвященная 50-летию первого выхода человека в открытое космическое пространство. Как сообщает Report, в  экспозицию, подготовленную Россотрудничеством и Мемориальным музеем космонавтики города Москвы , вошли фотографии, сделанные во время подготовки экипажа к полету, на стартовой площадке космодрома, в космическом корабле. Уникальными являются снимки А. Леонова, сделанные им в открытом космическом пространстве. Здесь же расположены фотодокументы о торжественной встрече на Земле космонавтов.

    18 марта 1965 года во время полёта советского космического корабля «Восход-2», космонавт Алексей Леонов впервые в истории человечества вышел из корабля в открытый космос. Кораблём в это время управлял командир экипажа, космонавт Павел Беляев. Продолжительность первого выхода составила 12 минут 9 секунд.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi