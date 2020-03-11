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В Баку открылись альтернативные центры для регистрации учащихся в школы

В Баку открылись альтернативные центры для регистрации учащихся

Начали работу Альтернативные центры регистрации для электронного приема документов при зачислении детей в первые классы всех общеобразовательных учреждений в 2020-2021 учебном году.

Об этом Report сообщили в Управлении образования города Баку.

Граждане, не имеющие выхода в интернет или не сумевшие сами пройти электронную регистрацию через систему www.mektebeqebul.edu.az, могут обратиться по месту жительства в ближайший Альтернативный центр регистрации.

Граждане могут обращаться в Альтернативные центры регистрации с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00. При посещении центров детей брать с собой не обязательно.

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