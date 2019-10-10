В Баку открылась 13-ая Азербайджанская международная образовательная выставка

В Бакинском экспо-Центре состоялось открытие 13-й Международной образовательной выставки EduExpo.

Как сообщает Report, на церемонии открытия присутствовали министр образования Джейхун Байрамов, министр образования Турции Зия Сельчук, члены общественных советов при министерстве и другие гости.

Выступая на мероприятии, министр образования Джейхун Байрамов отметил, что на нынешней выставке участвуют свыше 150 образовательных структур из 22 стран мира.

Выставка продлится три дня.