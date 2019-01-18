В Баку от сильного ветра пострадали несколько школ

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ В результате сильного ветра минувшим днем некоторым общеобразовательным школам в Баку нанесен определенный ущерб.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Управлении образования города Баку.

Было отмечено, что у средней школы №188 в поселке Пиршаги Сабунчинского района в результате сильного ветра снесло часть кровельного покрытия. В связи с этим проинформированы соответствующие структуры. Жертв нет. Территория находится под контролем.

Кроме того, в результате сильного ветра повреждено покрытие крыш полных средних школ № 97, 165, 228, снесло часть крыши котельной полной средней школы №197, сломаны окна спортивного зала полной средней школы №139, в некоторых школах разбиты окна нескольких классных комнат, повалены несколько деревьев на территории полных средних школ №126, 14, 253. Пострадавших нет, территории находятся под контролем.

Отметим, что в связи с погодными условиями в Управлении образования города Баку создан штаб, который функционирует 24 часа. По любому чрезвычайному случаю руководители школ незамедлительно обращаются в штаб.

Напомним, что с целью исполнения распоряжения Кабмина от 16 января 2019 года, согласно приказу министра образования "О прекращении учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях", в связи с резким ухудшением погодных условий 17 и 18 января 2019 года был приостановлен учебно-воспитательный процесс в действующих на территории республики учебных заведениях и отложены образовательные мероприятия.