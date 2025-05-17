В Баку около 50 тыс. четвероклассников примут участие в мониторинге успеваемости

В Баку сегодня около 50 тыс. учеников 4-х классов общеобразовательных учреждений примут участие в мониторинге успеваемости.

В Баку сегодня около 50 тыс. учеников 4-х классов общеобразовательных учреждений примут участие в мониторинге успеваемости.

Об этом Report сообщили в Управлении образования города Баку.

В ведомстве отметили, что главная цель проведения мониторинга заключается в улучшении достижений учащихся, определении уровня сформированности знаний и навыков по соответствующим стандартам и осуществлении мероприятий, направленных на повышение качества обучения.

Мониторинг будет проводиться по языку обучения и математике для учащихся азербайджанского и русского секторов, в целом будет представлено 30 вопросов закрытого типа по языку обучения, а также 25 вопросов закрытого типа и 5 - открытого по математике.

Задания, представленные учащимся в ходе мониторинга, будут охватывать чтение и понимание по языку обучения, числа и операции, алгебру и функции, геометрию, измерение, статистику и вероятность по математике, а также человеческий организм и здоровье, биоразнообразие, вещества и их свойства, энергия, окружающая среда.

Результаты мониторинга не влияют на баллы суммативного оценивания учащихся, а также на их перевод из класса в класс.

Отметим, что с текущего года начата организация мониторинга в компьютерном формате. Основная цель применения цифровизации в процессе мониторинга заключается в обеспечении поэтапного перехода к модели оценивания на основе компьютера. В учреждениях, подведомственных Управлению образования города Баку, предусмотрено участие в компьютерном мониторинге в общей сложности 7 279 учащихся.