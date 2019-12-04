В Баку оценили знания учащихся по трем сферам науки

Министерство образования обнародовало результаты Международной программы по оцениванию образовательных достижений учащихся PİSA (Programme for International Student Assessment) на 2018-й год.

Как сообщает Report, завотделом Программ развития образования Минобразования Эмин Амруллаев дал общую информацию о программе PİSA на пресс-конференции.

Он отметил, что проводимая каждые три года программа PİSA оценивает умение 15-летних учащихся применять в жизни, быте знания, полученные в школе по математике, чтению, естественным наукам.

Завотделом добавил, что в исследовании PİSA 2018-го года Азербайджан представили 6827 15-летних школьников из 197 бакинских школ: "Средний показатель наших учеников по математике составил 420 баллов, чтению – 389 балов, естественным наукам – 398 баллов. В чтении девочки показывают относительно лучший результат, чем мальчики. В математике наоборот. Обычно наивысшие результаты показывают страны Восточной Азии или развитые страны. Анализ исследований PİSA показывает, что наши результаты по развитию образования лучше, чем в предыдущие годы. Сегодняшние 15-летние ученики, это дети, которые пошли в школу примерно 10 лет назад. То есть исследование PİSA пока не отражает результатов работ, проделываемых сейчас в связи с образованием, результаты проявятся в последующие годы".

Э.Амруллаев отметил, что в школах отношение учителей к ученикам сказывается на достижении высоких результатов: "Показатели бакинских школьников не особенно отличаются друг от друга. При просмотре других стран видим, что в основном в том или ином городе выделяются одна-две школы. У нас такой разницы не выявлено, бросаются в глаза в основном различия внутри классов".

Он подчеркнул, что в связи с результатами в следующем году будет составлен национальный отчет: "Очередное оценивание состоится в 2021 году, и министерство уже начало процесс подготовки".