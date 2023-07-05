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В Баку объявят дополнительные вакантные места на должность директора школы

В Баку объявят дополнительные вакантные места на должность директора школы В Баку насчитывается более 20 школ с численностью учащихся более 500 человек, где имеется вакантная должность директора.
Наука и образование
5 июля 2023 г. 11:53
В Баку объявят дополнительные вакантные места на должность директора школы

В Баку насчитывается более 20 школ с численностью учащихся более 500 человек, где имеется вакантная должность директора.

Как передает Report, об этом сообщил начальник Отдела человеческих ресурсов Министерства науки и образования Эшги Багиров.

По его словам, идет набор на эти вакансии, и не исключено, что их количество увеличится.

"В летние месяцы немало директоров достигнут предельного возраста пребывания в должности. Будет ли продлеваться с ними трудовой договор, зависит от различных факторов. Кроме того, планируется объявить о дополнительных вакантных местах”, - добавил Багиров.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda direktor vəzifəsi vakansiyaya çıxarılan məktəblərin sayı açıqlanıb

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