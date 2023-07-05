В Баку объявят дополнительные вакантные места на должность директора школы

В Баку насчитывается более 20 школ с численностью учащихся более 500 человек, где имеется вакантная должность директора.
Как передает Report, об этом сообщил начальник Отдела человеческих ресурсов Министерства науки и образования Эшги Багиров.
По его словам, идет набор на эти вакансии, и не исключено, что их количество увеличится.
"В летние месяцы немало директоров достигнут предельного возраста пребывания в должности. Будет ли продлеваться с ними трудовой договор, зависит от различных факторов. Кроме того, планируется объявить о дополнительных вакантных местах”, - добавил Багиров.