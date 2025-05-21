В Баку обсудили использование технологий в защите прав человека

В рамках года "Конституция и суверенитет" в Азербайджане прошла сессия на тему "Использование технологий в борьбе с коррупцией при защите конституционных прав и прав человека".

В рамках года "Конституция и суверенитет" в Азербайджане прошла сессия на тему "Использование технологий в борьбе с коррупцией при защите конституционных прав и прав человека".

Как сообщает Report, мероприятие организовано по инициативе Генеральной прокуратуры.

В сессии приняли участие представители ADA, Национальной авиационной академии, а также делегации из Папуа-Новой Гвинеи и Уганды.

Участники обсудили возможности и риски использования цифровых решений и искусственного интеллекта в правозащитной деятельности. Было подчеркнуто, что технологии должны внедряться с соблюдением норм конституции, гарантирующих права на личную неприкосновенность, справедливое судебное разбирательство и свободу выражения мнений.