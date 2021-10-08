В Баку несколько школ перешли на 6-дневный учебный график

В Баку несколько общеобразовательных учреждений перешли на 6-дневный график.

В Баку несколько общеобразовательных учреждений перешли на 6-дневный учебный график.

По полученной Report информации, причина этого заключается в обеспечении полного усвоения образовательных программ обучающимися.

В ответ на запрос Report в Управлении образования города Баку заявили, что 45 подведомственных управлению школ действуют по 6-дневному графику: “Режим работы школы, с учетом ее материально-учебной базы и кадрового потенциала, обсуждается на заседании педагогического совета и регулируется руководством школы на основании коллегиального решения”.

Отметим, что 22 сентября в начальных (I-IV) классах средних школ Азербайджана, а с 29 сентября в старших классах (V-XI) начался новый учебный год в очной форме. Пропущенные учебные часы будут восстановлены в течение года за счет каникул. 16-18 ноября (дни осенних каникул) и 27 и 28 января (дни зимних каникул) будут считаться учебными днями начального уровня общего образования.

В общеобразовательных учреждениях общего среднего и полного среднего образования, а также в других учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность, 16-19 ноября - дни осенних каникул, 27, 28 и 31 января - дни зимних каникул будут считаться учебными днями.

Напомним, что с 1 октября 2021 года отменен запрет на работу общественного транспорта в выходные дни.