В Баку напишут "Диктант Победы"

7 мая в Российском информационно-культурном центре в городе Баку все желающие смогут принять участие во Всероссийской исторической акции "Диктант Победы".

Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу РИКЦ, целью проведения Диктанта является привлечение широкой общественности к изучению истории Великой Отечественной войны и повышение исторической грамотности молодежи.

Диктант Победы пройдет по всей России, а также при поддержке Россотрудничества в 21 стране мира.

"Это отличная идея, которая поможет привлечь к изучению истории Второй мировой войны широкую общественность, повысит историческую грамотность молодых соотечественников. Уверена, что проект получит достойное развитие, и в год 75-летия Победы он пройдет на нескольких языках в десятках стран мира", - отметила руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова.