​В Баку начато строительство двух новых школ после сноса

В этом году в шести школах в ведении Управления образования города Баку проведен капитальный ремонт.

Как сообщили Report в Управлении, здание одной существующей школы обновлено, также построено новое школьное здание на другой территории. На востребованной территории завершено строительство одной новой школы, старые корпуса двух школ снесены, вместо них построены новые.

Также были проведены ремонтные работы и инженерные коммуникации в 224 учебных заведениях.

Начато строительство двух снесенных школ, а также строительство снесенных корпусов двух школ.

В настоящее время ведется строительство одной новой школы и дополнительного корпуса еще одной школы на территории, где в этом есть необходимость.