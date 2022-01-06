В Баку начато расследование по факту избиения учеников директором школы

Управление образования города Баку проводит расследование в связи с видеозаписью, на которой запечатлено неадекватное поведение директора средней школы №9 Зиньят Ахмедовой.

Управление образования города Баку проводит расследование в связи с видеозаписью, на которой запечатлено неадекватное поведение директора средней школы №9 Зиньят Ахмедовой.

В ответ на запрос Report в ведомстве отметили, что о результатах расследования будет дана дополнительная информация.

"Принятие соответствующих мер в рамках требований законодательства в отношении явлений, несовместимых с деятельностью школы и педагога, всегда находится в центре внимания", - отметили в ведомстве.

Напомним, что камерой видеонаблюдения был запечатлен факт избиения директором школы З.Ахмедовой учеников в фойе учебного заведения. Этот поступок вызвал резонанс и осуждение в социальных сетях.