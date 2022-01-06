О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Баку начато расследование по факту избиения учеников директором школы

В Баку начато расследование по факту избиения учеников директором школы Управление образования города Баку проводит расследование в связи с видеозаписью, на которой запечатлено неадекватное поведение директора средней школы №9 Зиньят Ахмедовой.
Наука и образование
6 января 2022 г. 16:08
В Баку начато расследование по факту избиения учеников директором школы

Управление образования города Баку проводит расследование в связи с видеозаписью, на которой запечатлено неадекватное поведение директора средней школы №9 Зиньят Ахмедовой.

В ответ на запрос Report в ведомстве отметили, что о результатах расследования будет дана дополнительная информация.

"Принятие соответствующих мер в рамках требований законодательства в отношении явлений, несовместимых с деятельностью школы и педагога, всегда находится в центре внимания", - отметили в ведомстве.

Напомним, что камерой видеонаблюдения был запечатлен факт избиения директором школы З.Ахмедовой учеников в фойе учебного заведения. Этот поступок вызвал резонанс и осуждение в социальных сетях.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakıda direktorun şagirdləri döyməsi ilə bağlı araşdırma aparılır

Другие новости из категории

В Азербайджане с 2024 года изменятся правила приема в магистратуру
В Азербайджане с 2024 года изменятся правила приема в магистратуру
6 января 2022 г. 11:46
В БГУ вакантны должности пяти деканов факультетов и 21 завкафедрами
В БГУ вакантны должности пяти деканов факультетов и 21 завкафедрами
6 января 2022 г. 09:37
Обнародовано количество студентов, обратившихся за образовательным кредитом
Обнародовано количество студентов, обратившихся за образовательным кредитом
5 января 2022 г. 13:32
Обнародована дата проведения экзаменов в порядке экстерната
Обнародована дата проведения экзаменов в порядке экстерната
5 января 2022 г. 12:37
В Баку похоронен известный общественный деятель Рамиз Абуталыбов
ФотоВ Баку похоронен известный общественный деятель Рамиз Абуталыбов
4 января 2022 г. 13:13
Студентам из семей шехидов и ветеранам войны выплачено 82 тыс. манатов
Студентам из семей шехидов и ветеранам войны выплачено 82 тыс. манатов
4 января 2022 г. 13:04
Азербайджанская научная общественность понесла тяжелую утрату
Азербайджанская научная общественность понесла тяжелую утрату
2 января 2022 г. 16:45
В Азербайджане повысилась зарплата работников образования
В Азербайджане повысилась зарплата работников образования
1 января 2022 г. 05:12
Обнародовано количество граждан Азербайджана, исключенных из украинских вузов
Обнародовано количество граждан Азербайджана, исключенных из украинских вузов
30 декабря 2021 г. 19:11
ГЭЦ внес изменения в программу приема по III группе специальностей
ГЭЦ внес изменения в программу приема по III группе специальностей
30 декабря 2021 г. 15:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi