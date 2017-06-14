В Баку началась международная конференция на тему "Современная модель управления научной деятельностью в университетах" - ДОБАВЛЕНО

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ В Баку началась международная научно-практическая конференция на тему "Современная модель управления научной деятельностью в университетах".

Как сообщает Report, мероприятие проходит при поддержке министерства образования, при организационной поддержке Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC), Clarivate Analytics (Thomson Reuters) и Международного центра научной и технической информации.

В конференции принимают участие лауреат Нобелевской премии Азиз Санджар, руководители известных центров науки и образования Азербайджана, ученые.

На научной площадке, где собрались авторитетные ученые мира, пройдут обсуждения с связи с проблемами науки и образования, применения наукометрии в университетах, экономики науки и ее финансирования, защитой прав интеллектуальной собственности и научной этики.

Открывая мероприятие вступительным словом, ректор UNEC, профессор Адалят Мурадов сказал, что проведение сегодняшней конференции, посвященной именно современной модели управления научной деятельностью, не является случайностью: "В результате проведенных в университетах реформ, на основе утвержденной президентом Ильхамом Алиевым "Государственной стратегии развития образования в Азербайджане" возросли ожидания от высших учебных заведений".

Он отметил, что в последнее время для развития образования осуществляется ряд важных реформ: "В обществе принимается то, что усилилась треугольная призма образования, науки и производства. Университеты - это организации, формирующие человеческий капитал".