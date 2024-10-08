В Баку начал работу Форум развития образования

10:22

В Баку начал работу Форум развития образования.

Как сообщает Report, мероприятие на тему "От партнерства к прогрессу", посвященное 101-й годовщине со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева, организовано Министерством науки и образования, Фондом развития образования и Государственным агентством по науке и высшему образованию.

На открытии форума отмечено, что его главная цель - внести вклад в укрепление и развитие долгосрочных партнерских отношений между государством, университетами и промышленностью.

Основные темы форума включают продвижение проектов государственно-частного сотрудничества, интеграцию академических учреждений с промышленными организациями и развитие человеческого капитала.

Мероприятие пройдет тремя панелями с участием профессиональных модераторов и спикеров.

Отметим, что Форум развития образования впервые состоялся 1 ноября 2023 года, собрав более 350 представителей. Его концептуальной идеей стало продвижение идеи "От образования к прогрессу".

Фото: Самира Гасанова