О нас

В Баку начал работу Форум развития образования

В Баку начал работу Форум развития образования 10:22
Наука и образование
8 октября 2024 г. 10:45
В Баку начал работу Форум развития образования

В Баку начал работу Форум развития образования.

Как сообщает Report, мероприятие на тему "От партнерства к прогрессу", посвященное 101-й годовщине со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева, организовано Министерством науки и образования, Фондом развития образования и Государственным агентством по науке и высшему образованию.

На открытии форума отмечено, что его главная цель - внести вклад в укрепление и развитие долгосрочных партнерских отношений между государством, университетами и промышленностью.

Основные темы форума включают продвижение проектов государственно-частного сотрудничества, интеграцию академических учреждений с промышленными организациями и развитие человеческого капитала.

Мероприятие пройдет тремя панелями с участием профессиональных модераторов и спикеров.

Отметим, что Форум развития образования впервые состоялся 1 ноября 2023 года, собрав более 350 представителей. Его концептуальной идеей стало продвижение идеи "От образования к прогрессу".

Фото: Самира Гасанова

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоEducation Development Forum kicks off in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Təhsilin İnkişafı Forumu başlayıb

Самое важное

В Москве состоялся неформальный обед глав государств и правительств СНГ
В Москве состоялся неформальный обед глав государств и правительств СНГ
8 октября 2024 г. 00:05
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
5 октября 2024 г. 18:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi