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    Филиал МГМУ имени Сеченова откроется в Баку на следующей неделе

    В связи с этим в Баку прибудет официальная делегация из России

    Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Открытие филиала Первого Московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени И.М.Сеченова состоится в Баку в начале следующей недели. Как сообщает Report со ссылкой на диписточник, в связи с этим в Баку прибудет официальная делегация из России.

    Напомним, в мае этого года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании филиала данного вуза в Баку.

    Филиал МГМУ имени И.М.Сеченова станет вторым филиалом российских вузов в Азербайджане. В Баку также функционирует  филиал Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова. 

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