Филиал МГМУ имени Сеченова откроется в Баку на следующей неделе

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Открытие филиала Первого Московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени И.М.Сеченова состоится в Баку в начале следующей недели. Как сообщает Report со ссылкой на диписточник, в связи с этим в Баку прибудет официальная делегация из России.

Напомним, в мае этого года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании филиала данного вуза в Баку.

Филиал МГМУ имени И.М.Сеченова станет вторым филиалом российских вузов в Азербайджане. В Баку также функционирует филиал Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова.