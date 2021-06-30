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В Баку лицею присвоено имя Лютфи Заде

В Баку лицею присвоено имя Лютфи Заде Кабинет министров Азербайджана принял решение об увековечении памяти видного деятеля науки Лютфи Заде.
Наука и образование
30 июня 2021 г. 10:52
В Баку лицею присвоено имя Лютфи Заде
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Кабинет министров Азербайджана принял решение об увековечении памяти видного деятеля науки Лютфи Заде.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно решению, Технико-гуманитарному лицею, расположенному в Насиминском районе города Баку, присвоено имя Лютфи Заде.

В то же время Исполнительная власть города Баку обеспечит установку мемориальной доски на здании по адресу ул. Аловсат Гулиева, 79, где жил Лютфи Заде.

Министерству образования поручено решить вытекающие из этого решения вопросы.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda liseyə Lütfi Zadənin adı verildi

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