В Баку лицею присвоено имя Лютфи Заде

Кабинет министров Азербайджана принял решение об увековечении памяти видного деятеля науки Лютфи Заде.

Кабинет министров Азербайджана принял решение об увековечении памяти видного деятеля науки Лютфи Заде.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно решению, Технико-гуманитарному лицею, расположенному в Насиминском районе города Баку, присвоено имя Лютфи Заде.

В то же время Исполнительная власть города Баку обеспечит установку мемориальной доски на здании по адресу ул. Аловсат Гулиева, 79, где жил Лютфи Заде.

Министерству образования поручено решить вытекающие из этого решения вопросы.