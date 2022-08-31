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В Баку конкурс по приему на вакантные ​​​​​​​должности директоров школ прошли двое кандидатов

В Баку конкурс по приему на вакантные ​​​​​​​должности директоров школ прошли двое кандидатов Стали известны результаты конкурса по приему на вакантные должности директоров общеобразовательных учреждений с числом учащихся до 500 человек.
Наука и образование
31 августа 2022 г. 12:29
В Баку конкурс по приему на вакантные ​​​​​​​должности директоров школ прошли двое кандидатов

Стали известны результаты конкурса по приему на вакантные должности директоров общеобразовательных учреждений с числом учащихся до 500 человек.

Как сообщили Report в управлении, два кандидата, успешно прошедшие этап собеседования, получили назначения на соответствующие должности.

Отметим, что по результатам тестового этапа конкурса в этапе собеседования приняли участие 6 кандидатов, набравших проходной балл, а также 16 человек, набравших проходной балл на тестовых экзаменах по приему на работу директоров в прошлом году, но не приглашенных на собеседование, в общей сложности 22 кандидата.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda direktorluğa qəbul üçün müraciət edən 22 nəfərdən cəmi 2-si işə qəbul olub

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