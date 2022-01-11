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В Баку избившей учеников директору школы вынесен строгий выговор

В Баку избившей учеников директору школы вынесен строгий выговор Согласно результатам разбирательства, проведенного Управлением образования города Баку в связи с видеокадрами неподобающего поведения директора столичной полной средней школы №9 в отношении учащихся, а также с учетом нарушения требований "Правил этическог
Наука и образование
11 января 2022 г. 11:54
В Баку избившей учеников директору школы вынесен строгий выговор

Согласно результатам разбирательства, проведенного Управлением образования города Баку в связи с видеокадрами неподобающего поведения директора столичной полной средней школы №9 в отношении учащихся, а также с учетом нарушения требований "Правил этического поведения учителей" директору школы Зиньят Ахмедовой вынесен строгий выговор с последним предупреждением в связи с недочетами в работе.

Об этом Report сообщили в Управлении образования.

Было отмечено, что 7 января председатель Общественного совета при министерстве образования и представители Управления образования города Баку посетили школу, провели беседы с учащимися, к которым отнеслись неподобающе, и руководством школы.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda şagirdləri döyən direktora şiddətli töhmət verilib

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