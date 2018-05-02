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    В Баку избившая первоклассника педагог уволена с работы

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Педагог бакинской средней школы № 189-190, обвиняемая в избиении первоклассника, уволена с работы.

    Как сообщает Report, об этом на странице в facebook сообщила мать ребенка Ханум Алиева.

    Х.Алиева поблагодарила министерство образования за справедливое решение вопроса.

    Отметим, что инцидент произошел два дня назад. Х.Алиева распространила информацию на facebook, где сообщила о том, что ее дочь была избита, после чего у ребенка появилась гематома на лбу.

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