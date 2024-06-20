В Баку и Нахчыване 23 июня пройдет экзамен в резидентуру

23 июня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет первый этап вступительного экзамена в резидентуру (проверка знаний по основным предметам, вторая попытка).

23 июня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет первый этап вступительного экзамена в резидентуру (проверка знаний по основным предметам, вторая попытка).

Как сообщает Report, для участия в экзамене зарегистрировались 1 373 кандидата.

Из них 223 человека являются выпускниками текущего года, 522 - предыдущих лет, 628 человек закончат обучение в ближайшие годы, 13 человек являются гражданами иностранных государств.

Экзамен пройдет в Баку и Нахчыване, и начнется в 10:00, кандидаты, прибывшие менее чем за 15 минут до начала - после 09:45, не будут допущены к экзаменам.