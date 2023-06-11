О нас

В Баку и Нахчыване начались вступительные экзамены в докторантуру и диссертантуру

В Баку и Нахчыване начались вступительные экзамены в докторантуру и диссертантуру Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 11 июня проводит экзамены по приему в докторантуру и диссертантуру.
Наука и образование
11 июня 2023 г. 10:24
В Баку и Нахчыване начались вступительные экзамены в докторантуру и диссертантуру

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 11 июня проводит экзамены по приему в докторантуру и диссертантуру.

Об этом сообщили Report в центре.

Всего в экзаменах предполагается участие 2 324 человек. На вступительный экзамен в докторантуру записались 1 841 человек (1 795 человек по английскому языку, 26 человек - по французскому, 20 человек - по немецкому), в диссертантуру - 483 человека (470 человек по английскому языку, 6 человек - по французскому, 7 человек - по немецкому).

Экзамены, которые проходят в Баку и Нахчыване, начались в 10:00.

Продолжительность экзамена составляет 2 часа 30 минут. Первая часть, то есть 1 час 30 минут экзаменационного периода отводится на ответы на тестовые задания, а последний один час на выполнение письменного задания.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Doktorantura və dissertanturaya qəbul imtahanı başlayıb

Самое читаемое

Нефть подорожала после решения ОПЕК+ о сокращении добычи
Нефть подорожала после решения ОПЕК+ о сокращении добычи
5 июня 2023 г. 10:11
Молдова и Украина подпишут соглашение о строительстве моста через Днестр
Молдова и Украина подпишут соглашение о строительстве моста через Днестр
5 июня 2023 г. 12:20
Глава МИД Азербайджана рассказал о постконфликтных усилиях на спецзаседании Постоянного совета ОБСЕ
Глава МИД Азербайджана рассказал о постконфликтных усилиях на спецзаседании Постоянного совета ОБСЕ
6 июня 2023 г. 18:20
МЧС обратилось к населению в связи с нестабильной погодой
МЧС обратилось к населению в связи с нестабильной погодой
7 июня 2023 г. 10:58
Посол доброй воли ЮНЕСКО: Возобновившиеся переговоры между Баку и Ереваном очень обнадеживают
Посол доброй воли ЮНЕСКО: Возобновившиеся переговоры между Баку и Ереваном очень обнадеживают
7 июня 2023 г. 13:21
За последние сутки в Азербайджане 4 человека заразились коронавирусом, 2 скончались
За последние сутки в Азербайджане 4 человека заразились коронавирусом, 2 скончались
7 июня 2023 г. 20:49
Оборот взаимных туристических услуг Азербайджана вырос на 34%
Оборот взаимных туристических услуг Азербайджана вырос на 34%
8 июня 2023 г. 16:16
В Сабирабаде автомобиль насмерть сбил пешехода
В Сабирабаде автомобиль насмерть сбил пешехода
10 июня 2023 г. 00:41
Президент Турции принял главу УЕФА
Президент Турции принял главу УЕФА
10 июня 2023 г. 17:53
В Баку и Нахчыване начались вступительные экзамены в докторантуру и диссертантуру
В Баку и Нахчыване начались вступительные экзамены в докторантуру и диссертантуру
11 июня 2023 г. 10:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi