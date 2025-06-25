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В Баку прошел форум о роли молодых учителей в продвижении концепции возвращения в Западный Азербайджан

В Баку прошел форум о роли молодых учителей в продвижении концепции возвращения в Западный Азербайджан В Баку прошел форум о роли молодых учителей в продвижении концепции возвращения в Западный Азербайджан
Наука и образование
25 июня 2025 г. 13:33
В Баку прошел форум о роли молодых учителей в продвижении концепции возвращения в Западный Азербайджан

В Баку состоялся форум "Мы — наследники: роль молодых учителей в продвижении концепции возвращения в Западный Азербайджан", организованный Ассоциацией молодых учителей при поддержке Министерства науки и образования.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие представители министерств, парламента, Общины Западного Азербайджана и более 300 педагогов.

На форуме обсуждалась значимость концепции и вклад молодых учителей в ее реализацию. В рамках мероприятия прошли панельные сессии и состоялось награждение победителей олимпиады, посвященной теме возвращения.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQərbi Azərbaycan Konsepsiyasının təbliğində gənc müəllimlərin roluna həsr olunan forum keçirilib

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