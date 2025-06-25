В Баку прошел форум о роли молодых учителей в продвижении концепции возвращения в Западный Азербайджан

В Баку состоялся форум "Мы — наследники: роль молодых учителей в продвижении концепции возвращения в Западный Азербайджан", организованный Ассоциацией молодых учителей при поддержке Министерства науки и образования.
Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие представители министерств, парламента, Общины Западного Азербайджана и более 300 педагогов.
На форуме обсуждалась значимость концепции и вклад молодых учителей в ее реализацию. В рамках мероприятия прошли панельные сессии и состоялось награждение победителей олимпиады, посвященной теме возвращения.