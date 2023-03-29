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В Баку директору лицея объявлен строгий выговор, завуч уволен

В Баку директору лицея объявлен строгий выговор, завуч уволен В Баку директору лицея, собиравшему деньги с родителей, был объявлен строгий выговор
Наука и образование
29 марта 2023 г. 17:28
В Баку директору лицея объявлен строгий выговор, завуч уволен

В Баку директору лицея, собиравшему деньги с родителей, объявлен строгий выговор.

Как сообщили Report в Управлении образования города Баку, инцидент со сбором денег с родителей в школе-лицее №49 "Интеллект" был расследован.

По результатам расследования директору лицея был объявлен строгий выговор с последним предупреждением по пункту "б" части 2 статьи 186 Трудового кодекса. Было заявлено, что в случае повторения подобных случаев в отношении директора будут приняты более серьезные меры.

Трудовой договор с заместителем директора по учебно-воспитательной работе лицея был расторгнут на основании его заявления.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda valideynlərdən pul yığan lisey direktoruna şiddətli töhmət verilib, müavini işdən çıxarılıb

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