В Баку директору лицея объявлен строгий выговор, завуч уволен

В Баку директору лицея, собиравшему деньги с родителей, был объявлен строгий выговор

В Баку директору лицея, собиравшему деньги с родителей, объявлен строгий выговор.

Как сообщили Report в Управлении образования города Баку, инцидент со сбором денег с родителей в школе-лицее №49 "Интеллект" был расследован.

По результатам расследования директору лицея был объявлен строгий выговор с последним предупреждением по пункту "б" части 2 статьи 186 Трудового кодекса. Было заявлено, что в случае повторения подобных случаев в отношении директора будут приняты более серьезные меры.

Трудовой договор с заместителем директора по учебно-воспитательной работе лицея был расторгнут на основании его заявления.