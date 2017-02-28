В Баку дан старт новому педагогическому проекту

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ 28 февраля в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) состоялось расширенное заседание Учебно-методического центра русского языка.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу РИКЦ, здесь был дан старт новому проекту РИКЦ "Педагогическое наследие и вопросы современности".

В его рамках состоялся первый семинар, посвященный деятельности азербайджанского просветителя Алексея Осиповича Черняевского.

Перед участниками семинара выступили руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов и председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина.

Был показан документальный фильм "Просветитель" об Алексее Черняевском, созданный творческим коллективом РИКЦ (автор идеи и сценария Дмитрий Пономарев).

В семинаре приняли участие представители Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), Института истории науки НАНА,Республиканского центра гуманной педагогики и Музея образования при министерстве образования Азербайджанской Республики, Бакинского государственного университета, Азербайджанского государственного педагогического университета, Бакинского Славянского университета, Института профессионального развития работников образования Азербайджанской Республики, Института проблем образования Азербайджанской Республики, Управления образования города Баку.