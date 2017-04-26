В Baku Business Factory прошла презентация прибора, позволяющего получить водородное топливо из воды с минимальными затратами - ФОТО

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Состоялась презентация проекта "Самые дешевые и простые способы получения горючего газа из питьевой воды" Валеха Арифзаде, возглавляющего проект "Альтернативная энергетика" и работающего над несколькими проектами по альтернативной энергетике, поддерживаемыми Baku Business Factory (BBF).

Как сообщает Report, проект представлен руководству компании TransTech Capital, с которой сотрудничает BBF.

На создание небольшого устройства ушла одна неделя и 2500 манатов. Устройство производит приблизительно 10 -12 м3 горючего газа, на что расходуется примерно 0,20 гяпиков в час.

Основными преимуществами инновационного прибора, позволяющего получить водородное топливо из воды, являются низкая стоимость, практичный дизайн, портативность и безопасность. Действие прибора основано на электролизе, благодаря которому из воды извлекается высококачественный горючий газ.

Руководство TransTech Capital высоко оценило этот проект в области альтернативной энергетики и дало свои рекомендации.

Стороны проведут еще одну встречу в связи с данным проектом.

Напомним, что Baku Business Factory учрежден по инициативе азербайджанского предпринимателя, основателя группы компаний Union Grand Energy PTE Анара Ализаде в мае 2015 года. Основная цель BBF заключается в оказании поддержки молодежи, имеющей интересные бизнес-идеи, на первоначальном этапе развития их проектов, которые в будущем окажут положительное влияние на экономическое и социальное развитие страны, и создание условий для стремительной реализации и устойчивого развития данных проектов.