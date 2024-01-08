В Баку будут созданы Центры знаний

В Баку будут созданы Центры знаний.

В Баку будут созданы Центры знаний.

Как сообщает Report, это отражено в Генеральном плане развития Баку до 2040 года.

Так, в этих центрах будет совмещена деятельность учебных и высших учебных заведений, находящихся в непосредственной близости от выявленных ведущих сфер экономической деятельности. Такой подход облегчает процесс передачи знаний, а также создает возможности для практического обучения и постоянного обмена знаниями между специалистами завтрашнего дня и основными сферами экономической деятельности Баку.

Поддерживая планы правительства по расширению общежития Московского университета и университетского городка в долгосрочной перспективе до 2040 года, предлагается создать на территории "Центр знаний" в рамках Генерального плана города Баку. Этот центр обеспечит связь между университетским образованием и профессиональным и другими уровнями образования. Расположение центра знаний между Хырдаланом и Локбатаном даст центру дополнительные преимущества.

Расположенный в тихой и уютной атмосфере парка озера новый Ходжасан и недалеко от местного субцентра, этот центр станет современным образовательным центром, который будет работать скоординированно. Этот район станет новым центром который будет включать услуги повседневного спроса Ходжасана, рекреационные и развлекательные заведения, новых встреч и местных поставок. Центр знаний будет расположен в нескольких минутах ходьбы от новых жилых кварталов Ходжаса и в нескольких минутах езды на велосипеде от логистических и оптовых баз, расположенных в Локбатане.

Региональный центр Мярдакян включает в себя различные сферы экономической деятельности, от традиционного сельского хозяйства до логистики (в связи с деятельностью аэропорта). В будущем потребность в квалифицированной рабочей силе возникнет во всех секторах экономики на территории центра. Так, в сельском хозяйстве частично потребуется применение методологии агропромышленного производства, а в логистических услугах-адаптация к требованиям отрасли 4.0.